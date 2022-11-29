خاص | أولي قرارات وداع قطر للمونديال .. رحيل فيليكس سانشيز ومصير خليجي 25

فيليكس سانشيز يقود المنتخب القطري الأول منذ عام 2017

يبدو أن الاتحاد القطري لكرة القدم سيعيد النظر في بعض الأمور، كرد فعل على الوداع المخزي للمنتخب القطري لكأس العالم قطر 2022.

اليوم الثلاثاء، انتهت مشاركة العنابي رسميًا في المونديال، بعد تلقي ثلاث هزائم أمام الإكوادور والسنغال وهولندا.

وعلم "جول" من مصادره الخاصة أن الاتحاد القطري سيكتفي بالفترة التي قضاها المدرب الإسباني فيليكس سانشيز مع الأدعم، خاصةً وأن عقده بالفعل ينتهي بنهاية مشاركة الفريق في الحدث العالمي.

وأوضحت المصادر أن اتحاد القدم قرر كذلك أن يشارك الأدعم في خليجي 25، الذي سينطلق في يناير المقبل، بالمنتخب الأولمبي مع بعض من لاعبي المنتخب الأول.

يذكر أن سانشيز قاد المنتخب القطري الأول في عام 2017، وحصد معه لقب كأس آسيا 2019، بعدما تدرج في المنتخبات السنية ومن قبلها العمل في أكاديمية "أسباير".