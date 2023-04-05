خاص | الوضع يتأزم ولوكا مودريتش فاض به الكيل من "صمت" ريال مدريد

النصر يترقب الوضع

رغم ترحيب النجم الكرواتي لوكا مودريتش بالبقاء في ريال مدريد، إلا أن النادي الإسباني لم يقم بأي اتصال رسمي به حتى الآن.

مودريتش عقده ينتهي مع ريال خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وبسبب بلوغه من العمر 37 سنة يفضل ريال الانتظار حتى يقوم بالتجديد له، وهي السياسة التي يتبعها النادي مع جميع اللاعبين الكبار.

مصادر خاصة لموقع "جول" علمت بأن اللاعب يشعر بحالة من عدم الارتياح، لعدم تواصل ريال معه منذ شهور، حيث لا يفهم في الوقت الحالي ما هو موقف النادي من الجلوس معه للتوقيع على عقد جديد.

ومن جانبه يؤمن ريال أن هذا الوضع لن يستمر طويلًا، بسبب ضرورة حسم الموقف النهائي الخاص بكل من تنتهي عقودهم في الصيف مثل ماركو أسينسيو وناتشو فيرنانديز وداني سيبايوس، ولكن موقف مودريتش يختلف باعتباره أحد أهم أساطير النادي.

وتأمل مصادر مقربة من اللاعب بأن يقوم ريال بخطوة التجديد له خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسط ترقب من بعض الأندية السعودية على رأسها النصر من أجل الانقضاض لضمه في صفقة انتقال حر.

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وأما بالنسبة لريال فقد وضع العديد من الخيارات المستقبلية لقيادة خط وسط الفريق، ويأتي على رأسها جود بيلينجهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند، وهي الصفقة التي قد تكلف النادي أكثر من 120 مليون يورو.

يذكر أن مودريتش شارك في 37 مباراة مع ريال بكل البطولات هذا الموسم، ونجح في تسجيل 6 أهداف وصنع 5 حتى الآن.