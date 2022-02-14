خاص | النصر والاتفاق في سباق لضم حارس الزمالك

علم "جول" رغبة ناديي النصر والاتفاق في التعاقد مع حارس مرمى الزمالك، محمد عواد، خلال سوق الانتقالات المقبلة.

محمد عواد انضم للزمالك في 2019 لكنه عانى من قلة دقائق اللعب، إذ كان الحارس البديل لمحمد أبو جبل.

ووفقًا لمصدر مقرب من اللاعب، هناك مفاوضات من أندية النصر والاتفاق مع وكيل عواد، حيث يرغب كلا الفريقين في معرفة المتطلبات المادية للاعب قبل التفاوض مع النادي، على أن تكون الصفقة إما بالانتقال النهائي أو على سبيل الإعارة.

وكيل عواد أبلغ الناديين بأن الحارس مرتبط بعقد مع الزمالك حتى 2024، وبالتالي قرار البقاء أو الرحيل في يد النادي.

وينتهي عقد حارس الاتفاق الجزائري رايس مبولحي بنهاية الموسم الجاري، أما النصر فيرغب في تدعيم مركز حراسة المرمى، ويفاضل بين عواد وإيفرسون حارس أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

وما يُعجل برحيل عواد نهاية الموسم الجاري هو تألق زميله الدولي محمد أبو جبل، حيث اجتمع عواد مع مدرب الزمالك، باتريس كارتيرون، وأبلغه برغبته اللعب أساسيًا، حيث تلقى اللاعب وعدًا من المدرب الفرنسي بالمشاركة في المباراة الماضية ضد بترو أتلتيكو في دوري أبطال إفريقيا، لكن أبو جبل هو من شارك أساسيًا في المباراة.

ووفقًا للمصدر، عواد اجتمع مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وأبلغه برغبته في الرحيل لعدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق.

جدير بالذكر أنّ عواد لم يشارك مع الزمالك سوى في 27 مباراة فقط منذ الانضمام للمارد الأبيض قبل 3 سنوات.

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