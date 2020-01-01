خاص | الكشف عن هوية اللاعب الفائز بجائزة الأفضل في أوروبا

صراع بين نجمي بايرن ودي بروينه

كشفت مصادر خاصة لجول عن هوية اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بين الثلاثي كيفين دي بروينه من مانشستر سيتي، وثنائي بايرن ميونخ مانويل نوير وروبرت ليفاندوفسكي.

ويفترض أن يتم الإعلان الليلة عن المتوج بالجائزة في الحفل الذي سيقام على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا الخاصة بنسخة 2020-2021.

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وعلم "جول" من مصدر مقرب من الاتحاد الأوروبي "يويفا" أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو من سيتوج بالجائزة الفردية عن الموسم الماضي.

ليفا قدم موسماً خرافياً على الصعيدين الفردي والجماعي ساهم عن طريقه بتتويج بايرن ميونخ بالثلاثية، إذ سجل 55 هدفاً وصنع 10.

وتعالت الأصوات ما بين النقاد والجمهور التي طالبت بمنح البولندي جائزة الكرة الذهبية عن الموسم الماضي، ولكن تم حجبها من قبل "فرانس فوتبول".

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وساهم ليفاندوفسكي مع نوير في إضافة لقبين إضافيين لبايرن ميونخ هذا الموسم بعد أن قاد الفريق للقبي السوبر الأوروبي أولاً على حساب إشبيلية، ثم المحلي الأربعاء أمام بوروسيا دورتموند.

بداية ليفا للموسم الحالي كانت بطيئة نوعاً ما بالنظر للمعتاد، إذ سجل هدف وحيد ولكن صنع خمسة في أربعة مباريات حتى الآن.