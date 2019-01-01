خاص - الكشف عن تفاصيل إصابة نيمار

اللاعب خرج باكياً أمام ستراسبورج

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علم "جول" أن الإصابة التي تعرض لها نيمار، نجم باريس سان جيرمان، في مباراة ستراسبورج وأخرجته باكياً حدثت بنفس مكان السابقة، والتي غيبته الموسم الماضي قرابة ثلاثة أشهر.

وغادر نيمار مباراة فريقه أمام ستراسبورج في كأس فرنسا مساء الأربعاء متألماً في الشوط الثاني، ولكن حسمها بي إس جي لمصلحته بنتيجة هدفين نظيفين.

وعلمت "صابرينا بيلالمي"، مراسلة "جول"، أن نيمار تعرض لإصابة في نفس الإصبع الذي أجرى به الجراحة العام الماضي، وهو السبب وراء الألم الكبير الذي تعرض له.

وأضافت أن اللاعب سيتم تقييمه في الأيام المقبلة قبل تحديد طريقة العلاج المناسبة، مؤكدة أن كل الحلول مطروحة في الوقت الراهن.

وعلق توماس توخيل، مدرب بي إس جي، على الإصابة مع "يوروسبورت" قائلاً: "أشعر بالقلق، لم أتحدث معه لأنه في المستشفى، ولكن تلك الإصابات معقدة لأنها في نفس المكان مجدداً".

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بينما أبدى زميله تياجو سيلفا تفاؤله مع "يوروسبورت" أيضاً: "أعتقد أنه ذكي وخرج قبل الإصابة، لم أعلن أنه خرج باكياً، إذا فعل ذلك فربما هناك شيء، سنرى".

يذكر أن نيمار كان أُصيب العام الماضي في لقاء مارسيليا بكسر في إصبع قدمه، مما دفعه لإجراء جراحة أدت لغيابه عن الملاعب لقرابة الثلاثة أشهر بنهاية الموسم.