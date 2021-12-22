خاص | الصفقة تمت.. برشلونة يضم توريس في يناير

"جول" يؤكد أن نادي برشلونة الإسباني اتفق على دفع 50 مليون يورو إلى مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع فيران توريس.

ومن المقرر أن ينضم فيران توريس، الذي لم يلعب مع مانشستر سيتي منذ سبتمبر الماضي بسبب إصابة في القدم، إلى فريق تشافي هيرنانديز في يناير، رغم المشاكل المالية المحيطة بالنادي الكتالوني.

في الواقع، يتعين على برشلونة الآن التركيز على التخلص من عدد من لاعبي الفريق الأول، من أجل التماشي مع قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

ما هي التفاصيل؟

حسب النسخة الإنجليزية في "جول" فإن برشلونة توصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي للتعاقد مع توريس، حيث من المقرر أن يعلن الناديان عن الخبر رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة.

وأجرى ماتيو أليماني مدير الكرة في برشلونة المفاوضات مع فيران توريس، الذي يحرص على العودة إلى إسبانيا بعد مغادرة فالنسيا في أغسطس 2020.

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وسيدفع برشلونة رسومًا أولية قدرها 50 مليون يورو لضم توريس، مع مبلغ إضافي بناء على عدد من المتغيرات.

"جول" يؤكد أن مانشستر سيتي قد طلب 70 مليون يورو من أجل التخلي عن توريس، على الرغم من أنه يُعتقد أن المبلغ الإجمالي للصفقة أقل من ذلك.

في غضون ذلك، سيحصل فالنسيا على 10% من قيمة الصفقة، بعد أن أضاف هذا الشرط لاتفاقه مع مانشستر سيتي في صيف 2020، بالإضافة إلى 4% إضافية.

ما هو رأي جوناثان سميث مراسل مانشستر سيتي؟

مثل فيران توريس قيمة كبيرة عندما انضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2020، لكنه كافح لشق طريقه إلى التشكيل الأساسي تحت قيادة بيب جوارديولا.

التنافس على مكان كجناح مع لاعبين مثل رياض محرز، ورحيم ستيرلينج وبرناردو سيلفا ليس بالأمر السهل، على الرغم من أنه أحدث تأثيرًا أكبر كمهاجم صريح.

ورغم تميز فيران توريس مع المنتخب الإسباني، إلا أنه من الناحية الواقعية، فإن مانشستر سيتي يواصل البحث عن مهاجم تقليدي وهداف بشكل منتظم، وهو الأمر الذي لا يملكه النادي حاليًا منذ مغادرة سيرخيو أجويرو.

وبالتالي، فإن العائد الكبير من بيع توريس أفضل من رفض الصفقة، ويمكن أن يساعد النادي في تمويل صفقة كبرى، خاصة وأن إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند هو الهدف الرئيسي للنادي الإنجليزي.

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