خاص | القصة الكاملة للصفقة التبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

عديد الأسماء مطروحة بين الفريقين

أوضحت مصادر خاصة تفاصيل الصفقة التبادلية المقترحة بين برشلونة ويوفنتوس، والتي تضم عدداً من اللاعبين أمثال أرتور ميلو، ميراليم بيانيتش، ونيلسون سيميدو.

ونقلت "سبورت" خبراً عن صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها الثنائي ماتيا دي تشيليو وميراليم بيانيتش، بالإضافة إلى 25 مليون يورو، إلى برشلونة، ويحصل يوفنتوس على نيلسون سيميدو.

وعلم "جول" أن الفريقين يعملان على إتمام الصفقة في صورة تبادل فقط بسبب وجود مشاكل اقتصادية للفريقين، وعدم نية يوفنتوس على دفع أي أموال.

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وأشار المصدر إلى توصل النادي الكتالوني لاتفاق شخصي مع بيانيتش، وفي المقابل يريد البيانكونيري أرتور، ولكن برشلونة لا يريد مقايضة اللاعبين مباشرة.

وأضاف المصدر أن يوفنتوس عرض ماتيا دي تشيليو لموازنة الكفة، إذ يظن النادي الإيطالي أن الظهير مع بيانيتش يساويان أرتور، بينما يعرض برشلونة أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش.

وفي نفس السياق، يريد يوفنتوس بشكل غير مباشر المساهمة في إضعاف خصمه إنتر وتمرير صفقة انتقال نجمه لاوتارو مارتينيز إلى إسبانيا، ومن هنا أتت فكرة عرض دي تشيليو.

انتقال دي تشيليو إلى يوفنتوس سيفتح الباب لصفقة تبادلية بين مانشستر سيتي وبرشلونة بخصوص نيلسون سيميدو وجواو كانسيلو، الأخير سيعرضه برشلونة ضمن لاعبين آخرين على إنتر لتخفيض قيمة لاوتارو.

نقطة مهمة أخرى يسعى لها الفريقان البيانكونيري والبلوجرانا هي تحقيق مكسب مادي يفيد في إيجابية الموازنة عبر رفع قيمة اللاعبين داخل الصفقة مثلما حدث في صفقة ياسبر سيليسين ونيتو مع فالنسيا من قبل.

ويحاول برشلونة تعزيز صفوفه الصيف المقبل، والحديث ينصب على الثلاثي نيمار، لاوتارو مارتينيز، وميراليم بيانيتش بشكل رئيسي.