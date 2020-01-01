يوفنتوس يصارع إنتر على نجم برشلونة .. وبيانيتش كلمة السر

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن يوفنتوس طلب الحصول على نيسلون سيميدو من صفوف برشلونة مقابل ميراليم بيانيتش.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن طلب نادي يوفنتوس الحصول على خدمات اللاعب نيلسون سيميدو من صفوف برشلونة في الصيف المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن الفريق الإيطالي قد ربط الصفقة برغبة برشلونة في ضم البوسني ميراليم بيانيتش.

وكان يوفنتوس يسعى في البداية للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي أرتور، الذي رفض بدوره فكرة مغادرة برشلونة في الوقت الحالي.

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وتأتي رغبة يوفنتوس في ضم سيميدو في ظل رفض المدرب ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق وجود جواو كانيسلو في الموسم الجديد.

ويعاني النادي على مستوى الظهير الأيمن حيث لا يقتنع ساري بالثنائي دانيلو وكوادرادو، كما أنه لا يجب طريقة لعب دي تشيلو بسبب مساهمته الهجومية الضعيفة.

ويعد وكيل سيميدو هو جورج مينديش وهو نفسه وكيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، وهو ما قد يسهل من الصفقة.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن سيميدو لن يستمر في صفوف برشلونة نظرًا لعدم توصل إدارة النادي لاتفاق معه حول عقده الجديد، كما أشارت تقارير أخرى إلى وجود رغبة من إنتر في الحصول على خدماته.