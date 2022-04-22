خاص | أروابارينا يُعيد عموري للأبيض الإماراتي بعد غياب

بدأ المنتخب الإماراتي بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الاستعداد لمباراة الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم قطر 2022، وذلك بوضع ملامح القائمة التي سيقوم باستدعائها خلال شهر إبريل الجاري.

منتخب الإمارات يستعد لمباراة الملحق

يخوض المنتخب الإماراتي مباراة الملحق أمام نظيره الأسترالي خلال شهر يونيو المقبل، على أن يلعب الفائز من تلك المواجهة أمام بيرو المتأهل لمقعد الملحق في أمريكا الجنوبية.

واحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، خلف منتخبي إيران وكوريا الجنوبية.

وسيلعب مباراته أمام منتخب أستراليا صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية، خلف منتخبي السعودية واليابان.

عموري يعود لقائمة منتخب الإمارات

وعلم "جول" من مصادره، أن أروابارينا قرر استدعاء عموري لقائمة منتخب الإمارات، خلال المعسكر المقبل، والمقرر له يوم 24 أبريل الجاري.

ويقيم المنتخب الإماراتي معسكرًا داخليًا في الإمارات، قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، لخوض مباراته أمام أستراليا بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر.

وكان أراوبارينا قد أبدى سعادته الكبيرة بعودة عمودي للمشاركة بعد غياب مع فريقه شباب الأهلي، حيث أكد على أنه إضافة للكرة الإماراتية.

جاء ذلك بعد تألق عموري بشكل لافت مؤخرًا رفقة فريقه شباب الأهلي ببطولة دوري أبطال آسيا، المقامة حاليًا في السعودية.

وكان آخر انضمام لعموري لصفوف المنتخب الإماراتي، في نوفمبر 2019، وغاب بعدها عن الأبيض بسبب كثرة الإصابات والغيابات عن الملاعب.

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