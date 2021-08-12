خاص | إيفرتون يتمسك بلاعبه رغم رغبة أنشيلوتي في ضمه إلى ريال مدريد

إيفرتون يعارض رغبة كارلو أنشيلوتي مدربه السابق في الحصول على أحد نجومه.

يحاول الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني جاهدًا إقناع إدارة نادي السابق إيفرتون الإنجليزي بالتخلي عن خدمات البرازيلي ريتشارليسون مهاجم "التوفيز".

ريتشارليسون ظهر بشكل مميز للغاية خلال دورة الألعاب الأولمبية، وقاد منتخب البرازيل إلى الميدالية الذهبية الثانية على التوالي، حيث كان هداف البطولة برصيد خمسة أهداف في ست مباريات.

وبعد انتهاء مهمته في أولمبياد طوكيو، عاد ريتشارليسون إلى إنجلترا ليستعد لانطلاق الموسم الجديد مع إيفرتون، وسمع بالفعل عن اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته.

مصادر "جول" يمكنها أن تؤكد أن إيفرتون لا يفكر أبدًا في السماح برحيل ريتشارليسون خلال الصيف الحالي، وأنها ستجاهد من أجل منعه من الانتقال إلى ريال مدريد.

وتلقى ريتشارليسون استقبالًا حافلًا لدى عودته إلى إنجلترا، وقدمه له إيفرتون وشاحًا لتهنئته على إنجازه مع منتخب البرازيل، في بادرة تؤكد أن النادي يرى في اللاعب أحد أهم نجومه في الموسم المقبل.

لماذا لا يرغب إيفرتون في التخلي عن ريتشارليسون؟

ويتمسك إيفرتون باستمرار ريتشارليسون لأنه يرى في البرازيلي لاعبًا قادرًا على تحقيق أهدافه في الموسم المقبل.

وحصل إيفرتون على توقيع ريتشارليسون مقابل قرابة 53 مليون يورو في يوليو 2018 قادمًا من نادي واتفورد، ومنذ الوقت خاض 119 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 42 هدفًا وقدم تسع تمريرات حاسمة.

ويمتد عقد ريتشارليسون مع إيفرتون حتى 30 يونيو 2024، ولا يوجد شرط جزائي لفسخ العقد، لذلك من أجل إطلاق سراحه سيكون من الضروري التفاوض مع النادي على الصفقة.

ويستعد إيفرتون للظهور الأول في موسم 2021-2022 من الدوري الإنجليزي أمام ساوثهامبتون على ملعب "جوديسون بارك" في الجولة الافتتاحية من البطولة.

لماذا يرغب ريال مدريد في ضم ريتشارليسون؟

حتى الآن، كان ريال مدريد هو المهتم الرئيسي بالحصول على خدمات ريتشارليسون، حيث تواصل النادي الإسباني مع اللاعب عبر كارلو أنشيلوتي، والذي عمل مع البرازيلي في إيفرتون بين عامي 2019 و2021.

أنشيلوتي عزز رغبة ريال مدريد للتعاقد مع ريتشارليسون، ويرى المدرب الإيطالي في البرازيلي البديل المثالي في خط الهجوم.

ورغم رغبة أنشيلوتي، إلا أن ريال مدريد لم يقم بأي تحرك رسمي حتى الآن من أجل التعاقد مع ريتشارليسون.

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