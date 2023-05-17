خاصما الكرة في المواجهتين.. فشل وخيبة جديدة لكريم بنزيما وإرلينج هالاند

هالاند وبنزيما يخيبان الآمال مجددًا في مواجهة السيتي وريال مدريد

انتظر الجميع ما سيقدمه النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، والفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، لكنهما للمباراة الثانية على التوالي فشلا في التسجيل، أو في إحداث أي تأثير كبير كما في المباراة السابقة.

وتأهل مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، على حساب ريال مدريد بعد فوزه إيابًا 4-0 وتعادلهما ذهابًا بهدف لكل منهما.

وشارك كريم في المباراة كاملة لكنه لم يكن مؤثرً؛ نسبة أهدافه التي كانت متوقعة خلال المباراة كانت 0.13 وسدد تسديدة واحدة على المرمى.

لم يلمس كريم الكرة سوى 37 مرة وكانت دقة تمريراته 76.9%.

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أما إرلينج هالاند، هداف السيتي، هذا الموسم فشارك في 89 دقيقة من اللقاء الذي كان يتوقع أن تصل نسبة أهدافه إلى 1.16 هدف.

لمس النجم النرويجي الكرة 25 مرة فقط وسدد 3 مرات على المرمى. وبلغت دقة تمريرات هالاند 63.6%.