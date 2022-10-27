خارج المستطيل الأخضر.. نيمار وبوجبا مقاتلان في Call of Duty!

البرازيلي والفرنسي شهرتهما لن تكون في الملعب فقط

ليس هناك شك في أن كل من بول بوجبا ونيمار يمكنهما الانفجار في الملعب وإطلاق النار بأهدافهم في شباك الخصوم، لكن الوضع هنا مختلف بعض الشيء!

سيكون الثنائي في دائرة الضوء في عالم كرة القدم الشهر المقبل، إذا لم تخنهما الإصابات ولحقا بمنتخبي بلادهما بشكل عادي في مونديال قطر 2022، ومع ذلك في نفس الوقت سيكون اللاعبان حديث عالم الألعاب من خلال اختيارهما كشخصيات مقاتلة في لعبة Call of Duty: Modern Warfare 2.

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في هذه النسخة سينزع كل من نيمار وبوجبا حذاءيهما ويستبدلانها ببنادق للقتال، يمكن لهواة اللعبة رؤية ذلك بأنفسهم في أحدث إصدار من سلسلة الألعاب الشهيرة وذلك يوم الجمعة، مع إصدار إضافي يتضمن وجود نيمار وبوجبا.

وبدلاً من ارتداء ملابس كرة القدم فإنهما يرتديان الزي العسكري الكلاسيكي، ملابس مموهة من الرأس إلى القدمين.

هذان النجمان على وجه التحديد يشتهران بالتقاليع الغريبة في كل شيء، لكن من المؤكد أن تلك التجربة جديدة على كل منهما وعلى محبيهما الذين يستمتعون بأدائهما في الملعب، إلا أن الوقت قد حان ليستمتعا بهما في ميادين أخرى بخلاف كرة القدم.