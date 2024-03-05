حُسم الأمر .. لجنة المسابقات ترد على استئناف ريال مدريد بشأن إيقاف بيلينجهام

سيتم الإعلان عن القرار بشكل رسمي

أصبح من شبه المؤكد أن يلعب ريال مدريد ما تبقى من مبارياته بالدوري الإسباني حتى نهاية شهر مارس الجاري، من دون نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام.

بيلينجهام نجح في تسجيل هدفًا قاتلًا في شباك فالنسيا يوم السبت الماضي باللحظات الأخيرة، ليضع فريقه متقدمًا بنتيجة 3/2، ولكن الحكم خيل مانزانو لم يحتسبه لأنه أطلق صافرة نهاية المباراة قبل ثانية واحدة من تسجيله.

اللقطة تسببت في غضب بيلينجهام وقيامه بالصراخ في وجه مانزانو ببعض الألفاظ غير اللائقة، ليقوم الحكم الإسباني بطرده، وهو القرار الذي تقدم ريال بالاستئناف ضده، ولكن هذه الخطوة تم رفضها.

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صحيفة "as" الإسبانية، قالت إن لجنة المسابقات في الدوري الإسباني لم تعترف بهذا الاستئناف، ولذلك سيتم العمل بإيقاف بيلينجهام بسبب هذه البطاقة الحمراء.

وأشارت إلى أن اللجنة ستعلن عن الأمر بشكل رسمي، غدًا، الأربعاء، مما يعني أن اللاعب سيغيب عن مباراتين على الأقل ضد سيلتا فيجو وأوساسونا.

ولو قامت اللجنة بزيادة مدة الإيقاف إلى ثلاث مباريات، سيغيب النجم الإنجليزي كذلك عن مواجهة أتليتك بيلباو يوم 31 مارس الجاري.