حُسم الأمر بشكل رسمي .. لامين يامال يرفض تمثيل المغرب !

بعد فترة طويلة من التكهنات

حسم لامين يامال لاعب نادي برشلونة الشاب موقفه تمامًا بخصوص المنتخب الذي سيمثله، ليقع اختيار على إسبانيا بدلًا من المغرب.

جوهرة الفريق الكتالوني وُلد في إسبانيا لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، وشهدت الفترة الماضية حالة من الجدل حول المنتخب الذي سيرتدي اللاعب قميصه.

الأمر أصبح رسميًا من خلال قائمة إسبانيا للتوقف الدولي القادم، لينتهي الصراع تمامًا مع المغرب حول اقتناص يامال الذي اقتحم الفريق الأول لبرشلونة هذا الموسم.

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وجاءت قائمة إسبانيا بالكامل كالتالي :

حراس المرمى: أوناي سيمون، كيبا أريزابالاجا، دافيد رايا

الدفاع: داني كارباخال، سيزار أثبيليكوتا، لي نورماند، دافيد جارسيا، باو توريس، أيمريك لابورت أليخاندرو بالدي، خوسيه جايا

الوسط: رودري، جافي، ميكيل ميرينو، مارتين زوبيميندي، أليكس بايينا، فابيان رويز

الهجوم:ألفارو موراتا، خوسيلو، ماركو أسينسيو، داني أولمو، نيكو ويليامز، أبيل رويز، لامين يامال

ويأتي اختيار المدرب لويس دي لا فوينتي لنجم برشلونة الشاب ليضمن بذلك الحفاظ على أحد أهم المواهب في أوروبا في الوقت الحالي.

ومن الممكن أن يظهر صاحب الـ16 سنة للمرة الأولى بقميص إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي القادم بمواجهتي جورجيا وقبرص في تصفيات اليورو.