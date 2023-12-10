حُبًا في ميسي .. نجم بيتيس يُقلل من جود بيلينجهام!

تصريحات غير متوقعة من نجم ريال بيتيس عن بلينجهام

قلل آيتور رويبال لاعب ريال بيتيس من النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب نادي ريال مدريد، وذلك عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين.

رويبال هو صاحب هدف التعادل لبيتيس في مرمى ريال مدريد، باللقاء الذي انتهى بين الفريقين بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأثار رويبال الجدل في تصريحات صحفية عقب المباراة نقلتها صحيفة "ريليفو" الإسبانية، بعد أن تم سؤاله عن رأيه في مستوى بلينجهام، حيث قال: "طالما ميسي ما زال يلعب كرة القدم، لا أستطيع أن أقول إن هناك أي شخص أفضل منه".

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وأضاف: "ميسي أفضل اللاعبين حاليًا وفي عصره، كما أنه بالتأكيد كان بين أفضل المتواجدين قليلًا، ولكن إذا لم يكن كذلك بالفعل".

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ويقدم بيلينجهام موسمًا رائعًا مع ريال مدريد، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني، برصيد 12 هدفًا، كما سجل 4 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا.