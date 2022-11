حيلة فريق السلة .. فريق هندي يسخر من جماهير منافسه

سخر فريق بنجالورو الهندي من جماهير نظيره إيست بنغال، قبل لقاء الفريقين في بطولة الدوري الهندي، والتى انتهت لصالح النادي البنغالي بهدف دون رد.

توجهت جماهير الضيوف إلى البوابات المؤدية إلى ملعب المباراة من أجل إخافة جماهير الفريق صاحب الأرض، وبعدما قاموا بهتافات وإشعال الألعاب النارية تفاجئوا بأن الأتوبيس الذي مر من أمامهم للتو كان يحمل فريق السلة وليس فريق كرة القدم.

وغرد بنجالورو عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" معلقًا على الحادث: "رحب مشجعو فريق إيست بنغال المتجمعون عند البوابة بحافلة لفريقنا ظنًا منهم أنها حافلة فريق كرة القدم وقاموا بإطلاق العديد من الألعاب النارية والهتافات، قبل إدراكهم أنها حافلة لفريق كرة السلة ووصلوا لحضور جلسة التدريب الخاصة بهم".

