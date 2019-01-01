جوندوجان يكشف أسرار نجاح السيتي مع جوارديولا

لاعب الوسط يصف بشكل رائع فلسفة مدربه الإسباني في اللعب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي أن المتعة والبساطة هي أهم أسرار نجاح مدربه بيب جوارديولا على الملعب، موضحًا أن الحديث عن الفوز بالرباعية يضع الكثير من الضغوطات على ليفربول.

وقال اللاعب في مقابلة حصرية مع صحيفة ميرور "عليك التمتع بالطموح وعدم فقدانه أبدًا لتكون قادرًا على الفوز، وليس هناك أسوأ من فقدان المتعة. علينا ألا ننسى أبدًا لم بدأنا تلك اللعبة، للمتعة. لم يتوقع أحد منا (لاعبي كرة القدم) أن نتحول إلى محترفين ونربح أموالًا جيدة وأن نصل لما نحن عليه الآن".

"السبب في هذا يعود لموهبتنا وعملنا الجاد وأشياء مختلفة، لكن الشيء الرئيسي هو حب تلك اللعبة ولأن بها الكثير من المتعة، متعة اللعب ومتعة المشاهدة ومتعة التواجد في الملعب. أحب البساطة في اللعبة، كلما كانت الأمور أبسط على أرض الملعب كلما استمتعت بها أكثر. تحقيق تلك المعادلة ليس سهلًا كما يبدو، لكن حين تصل لهذا الأمر، يُصبح من السهل عليك أن تلعب كرة قدم مذهلة".

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أضاف حول المنافسة مع ليفربول على لقب البريميرليج "لا نستطيع إلا أن نضع الضغط عليهم، وهو ما نفعله حاليًا. مازال هناك 10 مباريات متبقية لكنها ستتضمن بعض الفشل، نحن أم هم سنخسر النقاط، لذا نحاول فقط أن نُخسر أقل عدد ممكن منها".

"نريد الحفاظ على لقبنا للموسم الثاني على التوالي، لكن التاريخ يُظهر صعوبة هذا الأمر، الفوز بلقب ما صعب لكن الحفاظ عليه للموسم التالي صعب جدًا، وهذا ما نشعر به خلال الموسم الجاري".

واصل لاعب بوروسيا دورتموند السابق قائلًا عن أسباب صعوبة الموسم "الأمر ليس لأننا نلعب أسوأ من الموسم الماضي، لكن لأن منافسينا على اللقب أصبحوا أفضل من الموسم السابق، وهذا بالطبع أفضل للدوري بشكل عام. لكن مسؤوليتنا طبقًا للجودة التي نتمتع بها أن نلعب كل مباراة ونحن ندرك أننا قادرون على الفوز بها، لكن لا يُمكنن أن أخمن بالطبع إمكانية الفوز بالرباعية".