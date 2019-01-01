جوارديولا: رياض محرز .. أنا آسف وحزين لأجلك!

لاعب الجزائر يحصل على إشادة كبيرة من مدربه في السيتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

غاب رياض محرز عن التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي منذ نهاية ديسمبر الماضي، وقد عبر المدرب بيب جوارديولا عن أسفه وحزنه لهذا الأمر.

وبدأ صاحب الـ27 عامًا كل المباريات في كأسي الرابطة والاتحاد لكنه لم يبدأ أي لقاء في البريميرليج خلال يناير وفبراير، وقد سُئل المدرب عن السبب في هذا فأجاب "نعم، لدي سبب. أنا السبب، أنا السبب. هو بالتأكيد ليس مذنبًا ولا يوجد أي سبب خاص".

"أنا حزين، لأنه يتدرب بشكل رائع، وهو لاعب موهوب للغاية، لكننا نمتلك حاليًا 5 مهاجمين، ساني لم يلعب آخر المباريات مثلًا. لدينا لاعبين رائعين، ستيرلينج وبيرناردو سيلفا مثلًا في حالة فنية رائعة، وهذا هو السبب الوحيد أنه لا يلعب، ليس هناك سببًا محددًا، أن يكون مستاءً أو شيء كهذا. هو لاعب نحن سعداء به، لكني للأسف لست لطيفًا معه. في الحقيقة أنني لا أستطيع منحه وقت اللعب الذي يستحقه، لذا أنا آسف، هذا كل ما أستطيع قوله".

المباراة الأخيرة لآخر 7 مدربين في تشيلسي قبل الإقالة، هل تضاف لهم مواجهة السيتي؟

أضاف "أنا لست عادلًا، لأنه إن لعب نفس الدقائق التي لعبها الآخرون لكان الآن في مستوً ممتاز مثل اللاعبين الذين يلعبون. ليس سهلًا للاعب الذي لا يلعب بانتظام أن يدخل ويُقدم مستوً عالٍ. لديه الجودة لكنه بحاجة لـ4-5 مباريات متتالية من اللعب وعندها سيلعب بمستوى ستيرلينج وبيرناردو واللاعبين الذين يلعبون، لأنه كان رائعًا حين لعب 4-5 مباريات متتالية قبل شهرين".

أتم المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ "ليس لدي أي شك بجودته، عليه فقط الاستمرار في عمله ولا يشتكي كثيرًا، يمضي قدمًا ويُقاتل أكثر وأكثر، وقته سيأتي. وقته يأتي وأنا واثق تمامًا أنه سيلعب جيدًا".