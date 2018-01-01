النتائج المباشرة
كأس آسيا

إطلاق حملة خاصة وشعار جديد لدعم المنتخب الإماراتي في كأس آسيا

آخر تحديث
التعليقات()
تقام منافسات كأس آسيا 2019، خلال أسابيع بالإمارات والتي تستضيفها الدولة في الفترة من 5 يناير 2019 وحتى الأول من فبراير

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، إطلاق حملة لدعم المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم المشارك في بطولة كأس آسيا 2019.

وُتقام منافسات كأس آسيا 2019، خلال أسابيع بالإمارات والتي تستضيفها الدولة في الفترة من 5 يناير 2019 وحتى الأول من فبراير.

 وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الإماراتي، فأن الحملة تحمل وسم (منصور يا الأبيض)، دعماً للاعبين قبل وأثناء البطولة.

اختيارات المحررين

وتستهدف هذه الحملة بث روح الحماس في نفوس اللاعبين وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء خلال مباريات البطولة.

يُذكر أن النسخة التي ستُقام في الإمارات هي نسخة استثنائية من البطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخباً لأول مرة في التاريخ .

الموضوع التالي:
فحص طبي للشناوي لتحديد موعد عودته للتدريبات
الموضوع التالي:
لاتسيو يحاول إعادة إحياء مشوار رمضان صبحي
الموضوع التالي:
ضحية مولر يعود للمشاركة مع أياكس في الدوري
الموضوع التالي:
أنشيلوتي يعد جماهير نابولي بالفوز ببطولة
الموضوع التالي:
3 مدربين ينافسون فلوريس على تدريب الأهلي
إغلاق