"حمض برشلونة النووي لا ينطبق إلا على الناجحين" .. فالفيردي يتحدث عن "فوضى" الكتلان!

مدرب برشلونة السابق ينتقد فكرة الحمض النووي لبرشلونة!

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني الأسبق لبرشلونة أن الحديث عن الحمض النووي للنادي الكتالوني هي فكرة مليئة بالفوضى نظيرًا لسوء استخدامها.

وقال فالفيردي: "هل لدي الحمض النووي لبرشلونة؟ أعتقد ذلك، لقد قالوا أنني كرويفيستا 500 مرة، بأي شكل من الأشكال فالعمل تحت يد كرويف يضع علامة عليك".

وأضاف: "قصة الحمض النووي مليئة بالفوضى، عندما يخرج لاعب جيد من الأكاديمية يقولون هذا لديه حمض برشلونة النووي، وعندما لا يحدث ذلك يقولون لا ليس لديه".

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وأكمل متحدثًا عن ليونيل ميسي وفترته معه في برشلونة: "هو لاعب تعرف أنه سيقدم كل ما لديه في الملعب، لقد كان وحشًا فيما يتعلق بالتنافس، ولقد حمل الفريق على كتفيه وتحمل المسؤولية لفترة طويلة".

جدير بالذكر أن فالفيردي كان قد حقق لقبي دوري في صفوف برشلونة، لكنه غادر دوري أبطال أوروبا أكثر من مرة بسيناريو محبط كان أصعبها ضد ليفربول في 2019.