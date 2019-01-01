حمد الله يعود لتدريبات النصر استعدادًا للاتحاد

المهاجم حصل على راحة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

من المقرر أن يعود عبد الرزاق حمد الله للانتظام في تدريبات فريقه النصر يوم غدٍ الأربعاء استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة الصعبة والمهمة في الدوري السعودي.

ويحظى المهاجم المغربي بموسم رائع مع العالمي، إذ أحرز معه 25 هدفًا في الدوري السعودي يتصدر بهم قائمة هدافي المسابقة، وقد ساهمت تلك الأهداف في تصدر النصر للبطولة قبل 4 جولات من النهاية.

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المدرب روي فيتوريا كان قد قرر استبعاد حمد الله من مباراة الزوراء في دوري أبطال آسيا والتي أقيمت يوم أمس وانتهت بانتصار النصر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وجاء قرار المدرب البرتغالي بهدف إراحة مهاجمه الفذ، خاصة مع فترة الضغط الشديد في المباريات مؤخرًا، إذ كان النصر قد لعب أمام الهلال والرائد والجيل خلال أقل من أسبوعين وقد شارك حمد الله فيها جميعًا.

وسيلعب النصر ضد الاتحاد يوم السبت القادم على استاد الملك فهد الدولي في مباراة حاسمة ومصيرية للفريقين، إذ يهدف العالمي للانتصار بهدف الحفاظ على صدارته فيما يسعى العميد للفوز للهروب من شبح الهبوط.