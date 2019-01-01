جهاد جريشة يُدير "موقعة الجوهرة" في البطولة العربية

مباراة نصف نهائي البطولة العربية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم عن تعيين الحكم المصري جهاد جريشة لإدارة مباراة إياب نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية البطلة بين أهلي جدة والهلال السعوديين.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بانتصار الزعيم في الرياض بهدف دون رد، وسيلتقي الفريقان مساء الإثنين 15 إبريل القادم في موقعة الإياب على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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ويُساعد جريشه مواطنه المصري تحسين أبو السادات بجانب السوداني وليد أحمد، ويقوم الأردني أحمد يعقوب بمهام الحكم الرابع.

وسيتولى الثنائي الإماراتي عادل النقبى وحمد علي مسؤولية تقنية الفيديو.

يُذكر أن الفريقان سيلعبان يوم الجمعة القادم على نفس الملعب ضمن الجولة الـ27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.