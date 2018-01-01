تألق عبد الرزاق حمد الله مع النصر يُقربه من المنتخب المغربي

يتربع عبد الرزاق حمد الله حالياً على صدارة هدافي النصر في منافسات الدوري السعودي برصيد 9 أهداف

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مغربية عن دخول اللاعب عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي، ضمن اهتمامات المدير هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم.

بحسب صحيفة "المنتخب" المغربية فأن تألق حمد الله مؤخراً مع النصر في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ساهم في دخول اللاعب ضمن حسابات رينارد من جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أرقام حمد الله الأخيرة دفعت رينارد لمتابعته في منافسات الدوري السعودي بجانب زميله نور الدين أمرابط لاعب وسط الفريق النصراوي. اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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ويتربع عبد الرزاق حمد الله حالياً على صدارة هدافي النصر في منافسات الدوري السعودي برصيد 9 أهداف.

وفقًا لبرنامج في المرمى، فأنه يوجد مناقشات بين #الأهلي و #أحد لانتقال حسين عبد الغني إلى الفريق الأهلاوي. pic.twitter.com/NJAw5SYbZA — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 25, 2018

ومن المتوقع أن يظهر اسم اللاعب في قائمة المنتخب المغربي قبل مواجهة منتخب مالاوي ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، التي حسم بطاقتها أسود الأطلسي.