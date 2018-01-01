النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تألق عبد الرزاق حمد الله مع النصر يُقربه من المنتخب المغربي

آخر تحديث
التعليقات()
يتربع عبد الرزاق حمد الله حالياً على صدارة هدافي النصر في منافسات الدوري السعودي برصيد 9 أهداف

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية مغربية عن دخول اللاعب عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي، ضمن اهتمامات المدير هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم.

بحسب صحيفة "المنتخب" المغربية فأن تألق حمد الله مؤخراً مع النصر في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ساهم في دخول اللاعب ضمن حسابات رينارد من جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أرقام حمد الله الأخيرة دفعت رينارد لمتابعته في منافسات الدوري السعودي بجانب زميله نور الدين أمرابط لاعب وسط الفريق النصراوي.

اختيارات المحررين

ويتربع عبد الرزاق حمد الله حالياً على صدارة هدافي النصر في منافسات الدوري السعودي برصيد 9 أهداف.

ومن المتوقع أن يظهر اسم اللاعب في قائمة المنتخب المغربي قبل مواجهة منتخب مالاوي ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، التي حسم بطاقتها أسود الأطلسي.

الموضوع التالي:
جول 25 - أحمد حجازي: حققت أحد أحلامي في 2018 وأتمنى الفوز بأمم إفريقيا
الموضوع التالي:
جوارديولا لم يستسلم في سباق مطاردة ليفربول على الدوري الإنجليزي
الموضوع التالي:
جيسوس: أجويرو أسطورة وأتعلم منه الكثير
الموضوع التالي:
لجنة المسابقات تُحدد موعد مباراة الإسماعيلي والمقاولون
الموضوع التالي:
هازارد: كأس العالم جعلني من أفضل لاعبي العالم
إغلاق