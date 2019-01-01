حمدي فتحي يبدأ التدريبات التأهيلية للعودة للعب

لاعب وسط الأهلي مازال بعيدًا عن المباريات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي المصري عن بدء لاعب وسط الفريق "حمدي فتحي" للتدريبات التأهيلية تمهيدًا لعودته للعب بعد الإصابة العضلية التي ألمت به في بداية مارس الجاري.

وكان اللاعب القادم من إنبي في سوق الانتقالات الشتوي قد تعرض لتمزقٍ في العضلة الخلفية خلال مواجهة بتروجيت أجبره على مغادرة الملعب، وقد أثبتت الفحوصات الطبية حاجته للعلاج لـ4-6 أسابيع.

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وبدأ فتحي اليوم تدريبات الجري حول ملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة على هامش تدريب الفريق الأول، وأدى بعدها جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيلية في الملعب قبل أن يخضع لجلسة من التدريبات في الصالة الرياضية تحت إشراف أخصائي التأهيل "طارق عبد العزيز".

بطل القرن في القارة السمراء يستعد حاليًا لمباراة مساء السبت الحاسمة أمام شبيبة الساورة الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، إذ يحتاج للفوز والنقاط الثلاثة للعبور إلى ربع نهائي البطولة.