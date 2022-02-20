"حمدالله هزم تاليسكا داخل وخارج الملعب، وهذا هو المطلوب منه"

قال الناقد الرياضي عادل المرضي أن عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد استطاع هزيمة أندرسون تاليسكا نجم النصر داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أن ذلك هو المطلوب من الهداف المغربي.

حمدالله كان انضم للفريق الجداوي بعد فسخ عقده مع النصر من جانب النادي، وقد تألق خلال مواجهة الفريقين الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وقاد الاتحاد للفوز 4-0.

ماذا قال المرضي عن صراع حمدالله وتاليسكا؟

النجم البرازيلي كان قد أطلق تصريحات جدلية جدًا عن علاقته بحمدالله وتأثير زميله السابق "الضار" في غرفة ملابس النصر، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة الفريقين في الدوري السعودي، ولم يرد اللاعب المغربي واكتفى بتقديم شكوى لدى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

حمدالله قدم أداءُ قويًا خلال المباراة فيما حصل تاليسكا على بطاقة حمراء لتدخله العنيف ضد برونو هنريكي توجت مستواه المتواضع، وقد أكد المرضي أن تلك الأحداث أكدت تفوق لاعب الاتحاد داخل وخارج الملعب على زميله السابق.

إذ قال "حمدالله هزم تاليسكا داخل وخارج الملعب، داخله بتقديم أداء مميز والتسبب بهدف وإحراز هدف، وخارجه بكسب الشكوى ضد اللاعب البرازيلي وتغريمه ماليًا، وهذا هو المطلوب من حمدالله .. أن يكون تركيزه على الملعب وعدم التوجه للإعلام واستخدامه لمهاجمة أي أحد، مهمة أي لاعب يجب أن تقتصر على الملعب وأن تكون انتصاراته داخل الملعب فقط لا خارجه".

أضاف "الأمر ينطبق كذلك على رئيس نادي النصر، عليه أن يكون قدوة للاعبين وأن تكون تصريحاته إيجابية وتركيزه على الأحداث داخل الملعب، تصريحاته الخاصة بوجود تقنية الفيديو خلال المباراة كانت خاطئة تمامًا".

أتم "تاليسكا نجم النصر الأول وقد قاد الفريق للفوز في 7 مباريات متتالية، لكن حينما خرج تاليسكا من الملعب وأصبح تركيزه مع الإعلام خسر داخل وخارج الملعب".

كيف هي مسيرة حمدالله مع الاتحاد منذ انضم إليه؟

الاتحاد راهن على خيار حمدالله ووقع معه عقدًا ينتهي بنهاية الموسم الجاري بعد رحيله عن النصر، وقد سجله في قائمته المحلية بدلًا من يوسف نياكاتي الذي انضم للاتفاق فيما بعد.

هداف الدوري السعودي موسمين نجح بقوة مع العميد، إذ استطاع إحراز 5 أهداف وصناعة واحد خلال 5 مباريات خاضها في الدوري.

اللاعب اندمج سريعًا مع زملائه الجدد وقد أصبح من أهم العناصر في الفريق ومن الأوراق الرابحة جدًا في تشكيل كوزمين كونترا.

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