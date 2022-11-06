حمدالله: أحترم النصر ولن أعود له، وهذا ما قلته للحائلي عن تجديد العقد

اللاعب ينتهي عقده مع العميد بنهاية الموسم الجاري

أكد عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد استعداه لتجديد عقده مع النادي فورًا ودون أي شروط، مشيرًا في نفس الوقت لاستحالة عودته لناديه السابق النصر.

حمدالله رحل عن النصر بفسخ عقده من جانب النادي في نوفمبر 2021 وبعدها انضم للاتحاد في يناير 2022، وقد وقع معه عقدًا يمتد لموسم ونصف.

اللاعب حل ضيفًا على برنامج "أكشن مع وليد" وقال عن علاقته بناديه السابق "علاقتي مع النصر انتهت في نوفمبر الماضي ولا أعتقد أنني قد أعود له، ليس لشيء لكن لأنني منحته كل شيء ولا أعتقد أنني قادر على تقديم المزيد. قمت بأشياء كثيرة مع النادي ستبقى في تاريخي، أحترم الكيان والجمهور وسيبقى في القلب ولا أتمنى لهم سوى الخير مستقبلًا".

الهداف الأفضل في دوري المحترفين السعودي بالنسبة لعدد الأهداف في موسم واحد أكد أنه مازال يرتبط بعلاقات جيدة مع بعض لاعبي ومسؤولي النصر، وأضاف حول طريقة إنهاء العقد "لم أشعر بأي حرج أو جرح من طريقة إنهاء عقدي، الإدارة الموجودة هناك رأت أنه الوقت المناسب لإنهاء التعاقد وهذا حق مشروع لها، علاقتي مع الجمهور لن تتغير. كبار نجوم كرة القدم غادروا أنديتهم دون احتفالات كبيرة، مثل نيمار وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، هذه كرة القدم وهذا جزء منها. أخلصت للنصر خلال وجودي معه ولعبت أحيانًا وأنا مصاب بإصابات كبيرة، وهذا لأنني أنال راتبًا وأريد أن يكون حلالًا".

وحول إمكانية تجديد عقده مع الاتحاد، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قال حمدالله "كان لي حوار قصير مع أخي أنمار الحائلي حول تجديد العقد، قلت له "إن كان الاتحاد يريد حمدالله سأعطيكم عقدي وافعلوا ما تشاؤون"، المهم أنني مرتاح هناك وأريد التركيز على الفترة المتبقية من عقدي والفوز بالألقاب مع الفريق. الأولوية دومًا للاتحاد على أي نادٍ آخر".

يُشار إلى أن النصر كان قد تقدم بشكوى ضد الاتحاد وحمدالله متهمًا إياهما بالتفاوض خلال مدة عقد اللاعب معه، وقد حُكم لصالحه في اتحاد كرة القدم السعودي لكن القضية نقلت لمركز التحكيم الرياضي بعد استئناف الأطراف جميعًا ومازال الحُكم النهائي لم يصدر بعد، بينما حكم فيفا لصالح اللاعب وألم النادي العاصمي بمنحه كافة مستحقاته المالية المتأخرة.