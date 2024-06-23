"حلم وتحقق" .. نجم نابولي يتحدث عن مواجهة رونالدو في يورو 2024

نجم النصر يُحول الأحلام إلى واقع!

تستعد البرتغال لمواجهة جورجيا في الجولة الختامية من دور المجموعات في يورو 2024، وفيما ضمنت الأولى تأهلها رسميًا إلى دور الـ16 تتمسك الثانية بآخر فرصها.

جورجيا لا تمتلك سوى نقطة واحدة من مباراتين، وترغب بالفوز على زملاء كريستيانو رونالدو لإنعاش فرصها في التأهل كوصيف المجموعة أو ضمن أفضل الثوالث.

خفيتشا كفاراتسخيليا نجم هجوم نابولي والمنتخب الجورجي وصف مواجهة رونالدو بأنها حلم تحول إلى حقيقة، حيث قال "كان كان النجم المفضل لي دومًا، أنا سعيد لرؤيته في الملعب، مواجهته كانت حلمًا يُراودي على الدوام. سنرى ما سيحدث".

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من جانبه، أكد زميله، زوريكو دافيتاشفيلي، أنه سيدخل اللقاء دون أي خوف، مضيفًا "أنا سعيد جدًا لمواجهة رونالدو، لكني لست خائفًا من تلك المواجهة. أتطلع إلى تلك المباراة حيث نريد إثبات قدرتنا على خوض مثل تلك المباريات واللعب جيدًا أمام تلك النوعية من الفرق".



يُشار إلى أن جورجيا خسرت أمام تركيا في الجولة الأولى ومن ثم تعادلت مع ألبانيا في الثانية لتجمع نقطة يتيمة تتذيل بها المجموعة.

