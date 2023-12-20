"حلم ريال مدريد وبرشلونة على المحك" .. حكم تاريخي مرتقب يحسم مستقبل الكرة الأوروبية!

يوم تاريخي مرتقب للكرة الأوروبية

الكرة الأوروبية ستكون على موعد مع التاريخ، صباح الغد الخميس؛ عندما تصدر محكمة العدل في لوكسمبورج، قرارها النهائي بخصوص بطولة "دوري السوبر الأوروبي".

أكثر من نادي أوروبي أعلنوا في عام 2021، إنشاء بطولة جديدة، تحت مسمى "دوري السوبر"؛ وهي الفكرة التي تصدى لها الاتحاد القاري للعبة، مع إعلان معاقبة جميع الفرق المشاركة في هذه المسابقة.

وأمام هذه العقوبات.. انسحبت جميع الأندية من هذه البطولة قبل أن تخرج للنور، مع تمسك عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة بـ"الفكرة"، ورفعهما قضية رسمية ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "ذا أتلتيك"، عن أن 15 قاضيًا من الغرفة الكبرى لمحكمة العدل الأوروبية، قضوا أشهرًا طويلة، منذ مايو من عام 2021 وحتى الآن، في المداولات قبل إصدار حكمهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحكم الذي سيتم الإعلان عنه صباح الغد، سيحدد ملامح مستقبل الكرة الأوروبية؛ سواء بالقضاء على احتكار الاتحاد القاري، أو تدمير الفكرة التي تزعمها الريال وبرشلونة، إلى الأبد.

وأوضحت أن تأييد محكمة العدل، لفكرة إنشاء "دوري السوبر الأوربي"؛ يعني أن الأندية ستكون قادرة على بدء العمل على إطلاق البطولة الجديدة فورًا، والتي ستساهم في طفرة مالية هائلة، للمشاركين فيها.