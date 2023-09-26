"حلم" تشابي ألونسو يهدد خطط ريال مدريد .. الملكي عليه البحث عن بديل جديد لأنشيلوتي!

ريال مدريد سيكون عليه مواصلة البحث عن مدرب لخلافة كارلو أنشيلوتي..

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني سيكون عليه البحث بشكل أعمق من أجل استبدال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي، والذي ينتهي عقده في "سانتياجو برنابيو" بنهاية موسم 2023-2024.

محطة "راديو ماركا" الإذاعية الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يرى أن تشابي ألونسو، نجم الفريق السابق، ومدرب باير ليفركوزن الألماني، هو الخيار الأول لخلافة أنشيلوتي.

باير ليفركوزن بدأ موسم 2023-2024 بأفضل طريقة ممكنة، حيث يحتل المركز الثاني في الدوري الألماني ويتخلف عن بايرن ميونخ بفارق الأهداف، ونتيجة للعمل الجيد الذي قام به ألونسو مع الفريق الألماني، فقد ربطت التقارير في إسبانيا بينه وبين تدريب ريال مدريد.

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لكن يبدو أن حلمًا قديمًا لبطل كأس العالم 2010 رفقة منتخب إسبانيا قد يعطل خطط ريال مدريد.

وكان تشابي ألونسو قد اعترف سابقًا بحلمه في تدريب نادي ليفربول الإنجليزي، والذي سبق له اللعب في صفوفه.

وقال ألونسو سابقًا في تصريحات لمحطة "talk SPORT" الإذاعية الإنجليزية عن فكرة تدريب ليفربول: "نعم بالتأكيد، لقد حلمت بذلك، ولكن يجب علي أولاً إثبات نفسي والاستعداد".

وأضاف "إذا قررت في مكان ما على الطريق أن أستغل فرصتي كمدرب، فإن ارتباطي والتزامي وشغفي مع ليفربول سيكون موجودًا".

واختتم تشابي ألونسو: "ولماذا لا؟ سنرى ما إذا كان من الممكن أن تتقاطع طرقنا مرة أخرى".