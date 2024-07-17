حلم أرتيتا مهدد بسبب المال.. صفقة آرسنال "الآمنة" في مهب الريح!

نجم منتخب إيطاليا لم يعد سهل المنال..

يبدو أن الصفقة التي يريدها ميكيل أرتيتا بشدة في آرسنال، تقترب من الذهاب أدراج الرياح، نتيجة الضغط المادي الكبير الذي يحتاجه إبرامها.

نحن هنا نتحدث عن صفقة المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري، الذي برهن على مستواه الرائع في يورو 2024 ليكمل مسيرة التألق التي قام بها الموسم الماضي مع بولونيا رفقة المدرب تياجو موتا.

كان الجانرز يضغطون من أجل التعاقد مع كالافيوري منذ أسابيع لكن مفاوضاتهم "جمدت" مع تهديد بولونيا بإلغاء الصفقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بولونيا يريد من بازل -فريق كالافيوري الأسبق- الذي يحق له الحصول على 50 في المائة من أي رسوم انتقال أن يقبل أقل من تلك القيمة.

وتؤكد صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن قلب الدفاع سيبدأ التدريب في الموسم التحضيري مع فريق الدوري الإيطالي حيث تم تأجيل مفاوضاتهم مع أرسنال بينما يسعون للتوصل إلى اتفاق مع بازل بشأن المبلغ الذي سيدينون به لكالافيوري، والمقرر أن يصل إلى 50 مليون يورو حال إتمام الصفقة بقيمة 100 مليون يورو كما يرغب بولونيا.

وكان آرسنال قد دخل موسم الانتقالات وعينه على كالافيوري، الذي بدا هدفًا سهلًا مع رغبته في تمثيل الجانرز كما أفادت تقارير عدة، ولكن المصاعب تأتي تباعًا، أولًا بسبب الضغط المادي، وثانيًا لأن فشل صفقة انتقال ليني يورو إلى ريال مدريد قد يدفع الملكي للنظر مجددًا ناحية الدولي الإيطالي البالغ من العمر 22 عامًا.