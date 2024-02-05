وأخيرًا بتعاون سعودي - صيني .. حلم الاتحاد والأهلي يخطو خطواته الأولى

الحلم الجماهيري سيرى النور..

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حلم جماهير الاتحاد والأهلي لم يعد حلمًا، بعد الخطوات التي قامت بها شركة "وسط جدة للتطوير"، اليوم الإثنين.

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الشركة كانت قبل عام قد وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع قطبي جدة، تمتد لـ20 عامًا، بقيمة 100 مليون ريال سعودي سنويًا لكل نادٍ.

من ضمن هذه الشراكة كان الاتفاق على إنشاء استاد في قلب جدة، ينتفع به العميد والراقي، وهو الحلم الذي خطى خطواته الأولى الليلة..

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أعلنت شركة "وسط جدة" ترسية عقد تنفيذ الاستاد الرياضي بالتحالف مع الشركة الصينية لإنشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة وشركة سما الإنشاءات للمقاولات.

وأوضحت الشركة أن الاستاد سيكون بمواصفات عالمية وهندسة معمارية فريدة، تتوافق مع مواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بجانب إنشاء به أنظمة تبريد للمدرجات والملعب.

ومن المقرر أن يتسع الاستاد لـ45 ألف متفرج، كي تتم استضافة الفعاليات الإقليمية والعالمية عليه.

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