حلاوة مانشستر يونايتد.. هدفان قاتلان لرونالدو مع البرتغال ورقم تاريخي جديد

ويحقق إنجازًا شخصيًا..

قاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال للانتصار بصعوبة على جمهورية أيرلندا بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

وكانت المقدمة لصالح منتخب أيرلندا عبر جو إيجان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وبدأت بعد ذلك محاولات كتيبة فيرناندو سانتوس للتعديل إلى أن نجحت أخيرًا في اللحظات الأخيرة.

بطل المشهد كان رونالدو بدون منازع، حيث وضع التعديل في الدقيقة 89، ثم عاد بنفسه في الدقيقة 95 وأسكن الكرة شباك ضيوفه وخطف لبلاده ثلاث نقاط ثمينة للغاية.

في الوقت نفسه، أهدر الدون بالدقيقة 15 ركلة جزاء، كما كان قد قاب قوسين أو أدنى من تلقي بطاقة حمراء بعدما اعتدى على لاعب بدون كرة، لكن لحسن حظه لم ير الحكم اللعبة ولا توجد تقنية الفيديو.

بشكل عام، إحراز رونالدو لهدف وحيد كان يضمن له الانفراد بصدارة هدافي المنتخبات عبر التاريخ، ليتفوق أخيرًا على الأسطورة الإيرانية علي دائي ويكتب التاريخ مجددًا.

الفوز رفع رصيد البرتغال إلى النقطة العاشرة في صدارة ترتيب المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن صربيا، فيما واصلت أيرلندا تذيلها للترتيب بدون رصيد من النقاط.

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وفي مجموعة أخرى، استمر منتخب فرنسا في الانهيار، واكتفى بتعادل إيجابي مع البوسنة والهرسك بهدف لمثله، فتقدمت الأخيرة عبر إدين دجيكو وعادل أنطوان جريزمان النتيجة بعدها بدقائق.

كما تعادل منتخب هولندا مع نظيره النرويجي بهدف لمثله، في أولى مباريات لويس فان خال بولايته الجديدة مع منتخب الطواحين.

من غير المفاجئ أن يكون هدف النرويج الوحيد أتى عبر إرلينج هالاند، وتمكن دافي كلاسين من التعديل لكتيبة فان خال.

فرنسا واصلت تصدرها لمجموعتها برصيد 8 نقاط بعد التعادل مع البوسنة، بينما تحتل هولندا المركز الثاني في مجموعتها بسبع نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر تركيا.