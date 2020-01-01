"حكيم زياش يُشبه رياض محرز إلى حد ما!"

هل ما يقوله منطقيًا؟

رغم أن حكيم زياش، نجم تشيلسي، ينشط بصورة أساسية في منتصف الملعب، إلا أن ما يمتلكه من قدرات تجعله يبدع أيضًا على الأطراف، وتجعل ويليام جالاس لاعب البلوز السابق يُشبهه بنجم عربي آخر وهو رياض محرز.

زياش وصل إلى ستامفورد بريدج في الصيف الماضي قادمًا من أياكس في صفقة قدرت قيمتها بـ40 مليون يورو، وقد أثبت قدراته سريعًا في البريميرليج على مدار الجولات الماضية.

جالاس من أولئك الذين أثار أداء زياش إعجابهم للغاية في الآونة الأخيرة، ما جعله يفترض أنه يقترب نوعًا ما من إمكانات محرز، جناح مانشستر سيتي.

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الفرنسي قال للصحافة "أنا حقًا أحب حكيم زياش، أعتقد أنه إضافة رائعة إلى فريق تشيلسي وربما يكون التعاقد الصيفي الأفضل والأقوى بالنسبة لهم".

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كما أضاف "إنه لاعب يمكنه صنع الفارق، وعندما يكون على أرض الملعب، فإنك دائمًا ما تجد تشيلسي قادرًا على خلق الفرص وتسجيل الأهداف".

وتابع "إنه لاعب ذكي للغاية ويشبه رياض محرز إلى حد ما، عندما تلعب أمام فريق من الصعب كسر دفاعاته، فإن شخصًا مثل زياش يمتلك رصيدًا كبيرًا لإحداث الفارق".

الجدير بالذكر أن زياش قد أحرز هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة حتى الآن مع تشيلسي، الذي تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ويتواجد في المركز الثامن بالدوري الإنجليزي الممتاز.