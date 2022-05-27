حكيمي يوجه رسالة ساخرة لبيريز بعد ضياع صفقة مبابي

النجم المغربي يعتبر من أشد المقربين للمهاجم الفرنسي

قام أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان، بتوجيه رسالة ساخرة إلى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بعد ضياع صفقة كيليان مبابي.

ريال تعرض لصدمة قوية بعد قرار مبابي بالبقاء مع باريس حتى 2025 والتوقيع على عقد جديد، رغم اقتراب النادي الإسباني من ضمه في صفقة انتقال حر.

وتحدث حكيمي الذي يعتبر أحد أشد المقربين لمبابي في باريس، إلى برنامج "La Resistencia" للكشف عن رأيه في هذا الموقف.

وقال النجم المغربي:"لا يوجد ما أقوله لتيتو فلورين "فلورنتينو بيريز"، أريد إرسال الكثير من التشجيع له وأتمنى له التعاقد مع لاعب رائع آخر وكذلك التوفيق يوم السبت ضد ليفربول".

وأما عن علاقته برئيس ريال مدريد:"هناك احترام بيننا لا اكثر، لم أتلق أي رسالة منه".

من الثلاثي الأفضل بوجود ميسي ونيمار؟ — GOAL Arabia (@GoalAR) May 26, 2022

وخلال تواجده بالبرنامج قام المذيع ديفيد برونكانو بسؤال مبابي عن من سيبقى للعام المقبل في باريس وإمكانية حدوث مفاجآت.

وأجاب حكيمي عليه:"حسنًا، صورة كيليان ستبقى، كان عليه أن يلتقط صورة سيلفي مثل بيكيه".

يذكر أن حكيمي البالغ من العمر 23 سنة بدأ رحلته في فرق الناشئين مع ريال مدريد، قبل الانتقال إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة لمدة عامين في 2018، ثم انتقل بعدها لإنتر وأخيرًا لفريقه الحالي باريس سان جيرمان.

اقرأ أيضًا ..