ناصر الخليفي فقد الأمل في حلمه

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صرف النظر تمامًا عن فكرة التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف.

ميسي أصبح لاعبًا حرًا من بداية شهر يوليو الجاري، بعد انتهاء عقده مع برشلونة دون التوقيع على عقد جديد حتى الآن.

النادي الكتالوني يعاني من أزمة مالية، ويجب عليه توفير ما يقرب من 200 مليون يورو، قبل التوقيع مع ميسي لتجنب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

صحيفة "Le Parisien" الفرنسية، أكدت أن باريس لا يخطط لاستغلال الموقف والانقضاض على ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إلى أن ناصر الخليفي رئيس باريس، أعلن تخليه عن حلمه برؤية ميسي ونيمار معًا في فريق واحد.

ويأتي ذلك بسبب الضغوط المالية فيما يخص الرواتب بالنادي، بتواجد نيمار وكيليان مبابي، ووصول جورجينيو فاينالدوم وسيرخيو راموس وأشرف حكيمي الذي دفع باريس 60 مليون يورو لضمه، واقتراب التعاقد مع جانلويجي دوناروما.

وهو ما يجعل الطريق ممهدًا أمام برشلونة بلا منافسين، من أجل التجديد مع صاحب الـ34 سنة في أقرب فرصة ممكنة.

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وأوضحت الصحيفة أن ميسي يقضي الفترة الحالية في راحة تامة بعد مشاركته مع الأرجنتين في كوبا أمريكا، منتظرًا لما ستسفر عنه محاولات جوان لابورتا رئيس برشلونة لحل الأزمة المالية.

يذكر أن ميسي نجح مؤخرًا في الحصول على اللقب الأول له مع منتخب الأرجنتين، بعد الفوز على البرازيل بهدف دون رد في نهائي البطولة.