حكيمي: فخور بالتواجد هنا وأرفض الحديث عن مستقبلي

تصريحات حكيمي في حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا

قال أشرف حكيمي نجم نادي بوروسيا دورتموند ومنتخب المغرب إن التواجد في حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي أمر مميز للغاية.

ويتواجد حكيمي في الحفل المقام بسهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر المصرية من أجل المنافسة على جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا والتي يعد حامل لقبها.

وحول التواجد في الحفل قال أشرف حكيمي إن الأجواء رائعة والتواجد فيه يعد شيء يدعو للسعادة والفخر بغض النظر عن ما ستؤول إليه نتائج الاختيار.

وأضاف: "أنا لا أعلم ما سيحدث في المستقبل لكنني سأبذل قصارى جهدي لأنهي هذا الموسم في أفضل حال مع فريقي بوروسيا دورتموند"

وتابع: "أعتقد أن هذا الحفل رائع بالفعل والأجواء مميزة وأنا سعيد بالتواجد هنا للعام الثاني على التوالي في القائمة النهائية لأفضل لاعب صاعد"

وأردف: "أشعر بأنني في أفضل حالاتي ولا أهتم بما سيسفر عنه المستقبل في الوقت الحالي، المشاركة مع منتخب المغرب شيء خاص ويجعلني أكثر فخرًا لتواجدي هنا"

هالاند يكشف سبب اختياره لبوروسيا دورتموند

يذكر أن أشرف حكيمي قد انتقل إلى بوروسيا دورتموند صيف العام 2018 قادمًا من ريال مدريد، ومنذ ذلك الحين وهو يقدم أداء استثنائيًا مع أسود الفيستيفاليان.