حكيمي: ريال مدريد هو من يحدد عودتي من عدمها وممتن لزيدان

ريال مدريد منزلي وقرار الانتقال إلى دورتموند كان صائبًا..

أكد أشرف حكيمي، لاعب بوروسيا دورتموند، على أن عودته في الموسم المقبل إلى ريال مدريد من عدمها في يد الإدارة، مشددًا على أن النادي إذا طلب عودته فلن يُمانع وسيرحل إلى سانتياجو برنابيو على الفور.

ويُقدم حكيمي أداءً كبيرًا آخر موسمين رفقة دورتموند مما طرح عديد من الأنباء أن ريال مدريد سيسترده مجددًا بعد انتهاء إعارته التي تلفظ أنفساها الأخيرة مع نهاية يونيو المقبل.

الدولي المغربي في حديث صحفي قال "مدريد هو منزلي، لقد استمتعت حقًا هناك ولعبت العديد من المباريات، إذا كان النادي يريدني أن أعود فسأعود، وإذا لم يكن الأمر كذلك فسأضطر إلى كتابة قصتي في نادٍ رائع آخر.".

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كما أضاف متحدثًا عن زين الدين زيدان "زيدان هو المدرب الذي منحني الفرصة والثقة للعب كرة القدم على المستوى الاحترافي، أنا ممتن للثقة والمعاملة التي عاملني بها، سأكون دائمًا ممتن له.".

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وعن قرار وجوده في دورتموند "عندما توقفت عن التفكير أدركت أنه كان القرار الأفضل، هُنا أنا أواصل اللعب والنمو وهو ما أحتاج إليه حقًا في هذه المرحلة، وكما قلت، أنا سعيد بوجودي هُنا.".

"الحقيقة أن هذا الموسم هو أفضل موسم لي، أنا لست مدافعًا فقط، أحب أيضًا الجزء الهجومي، أنا أعتبر نفسي بمثابة مدافع حديث يوازن بين الأمرين."

يذكر أن صاحب الـ21 عامًا قد اشترك في 13 هدفًا هذا الموسم سواء بالتسجيل أو الصناعة، وبالتبعية يصير ثاني أكثر المدافعين في الدوريات الخمس الكبرى اشتراكًا في الأهداف هذاالموسم بعد ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لليفربول، الذي اشترك في 14 هدفًا.