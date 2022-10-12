حكيمي: رحيل مبابي؟ يشعر بالسعادة في باريس

حكيمي ينفي ما يُثار حول مستقبل زميله كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان.

تصدّر كيليان مبابي عناوين الأخبار بعدما فجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية قنبلة بشأن طلب اللاعب الرحيل عن النادي خلال سوق الانتقالات الشتوية.

مبابي جدد عقده مع النادي الفرنسي في الصيف الماضي وحتى صيف 2025، لكنه يشعر بالغضب والخيانة لعدم تلبية مطالبه حسب الاتفاق قبل التجديد، وفقًا لما جاء في التقرير الإسباني.

وكان "جول" قد أكد أيضًا بحسب مصادره رغبة مبابي في الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية القادم..

المهاجم الدولي الفرنسي شارك أمس مع فريقه أمام بنفيكا في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وسجل هدف باريس الوحيد في اللقاء من علامة الجزاء، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

ماذا قال حكيمي عن مستقبل مبابي؟

ورغم أن كافة المؤشرات تؤكد رغبة مبابي في الرحيل إلا أن زميله حكيمي ينفي شعور اللاعب بعدم الراحة مع باريس.

وفي حديثه إلى "إذاعة مونت كارلو" الفرنسية بعد المباراة، قال الظهير المغربي:"نتحدث دائمًا عن هذا النوع من الأشياء، رأيت كيليان يركز على المباراة والنادي، لم نتحدث عن ذلك، الصحافة هي من تخرج الأشياء عن سياقها".

وأضاف: "إنه يركز على النادي، ويشعر بالسعادة هنا، أراه سعيدًا وأعتقد أن هذا هو أهم شيء".

يذكر أن مبابي افتتح التسجيل بضربة جزاء في الدقيقة 39، قبل أن يُعيد جواو ماريو المباراة إلى نقطة التعادل في الدقيقة 62 بهدف لبنفيكا من علامة الجزاء أيضًا.