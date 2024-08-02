حكومة كان بعد صفقة مبابي: التغيير لن يحدث بفرقعة إصبع

حكومة كان متحمسة لوجود مبابي مع فريق المدينة...

وكان كيليان مبابي، قد استحوذ على 80% من أسهم نادي كان الفرنسي، بعد دفع أقل من 20 مليون يورو، بينما ستبقى النسبة المتبقية والمقدر قيمتها بنحو 5 ملايين يورو، مملوكة لبيير أنتين كابتون.

وبحسب ما ذكرته صحيفة " لوباريزيان" الفرنسية، في وقت سابق فإن مبابي، كان قريبًا بالفعل من الانضمام إلى النادي الفرنسي، في عام 2012 ولكنه في النهاية قرر الانضمام إلى أكاديمية موناكو.

ومن جانبه قال باتريس جاراندي، المدير الفني لنادي كان في الفترة من 2012 وحتى 2018، عن تلك استحواذ مبابي على الفريق وقال في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان": "بصراحة كان الناس يتحدثون معي عن هذا الأمر لمدة شهر تقريبًا ولكني ولم أصدق".

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وتابع: "هذه أخبار غير عادية، وبخلاف الضمانات المالية التي ستتوفر للفريق، فإن ارتباط النادي باسم أفضل لاعب في الكوكب، يعتبر نقطة انطلاق كبيرة، نحن نعرف مبابي وطموحه وعقليته الانتصارية إذا جاء إلى هنا فلن يكون من أجل المتعة، بل واضح أنه جاء من أجل الفوز، وبناء فريق يسمح لهذا النادي بالعودة إلى الكبار ".

بينما تحدث عمدة مدينة كان عن الحدث وقال: "إنه مصدر فخر هائل للمدينة، وفرصة رائعة لنادينا الحبيب، لقد تحدث مع ممثلي مبابي مطلع الأسبوع وإنهم جاءوا للفريق للحفاظ على مستقبل النادي من خلال احترام روح النادي، نحن لم نطالب بتأثير سحري فوري، فالتغيير لن يحدث بفرقعة إصبع".