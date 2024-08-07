اجتماع مع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

تقدمت الحكومة بريطانيا برئاسة كير ستارمر، بطلب للأندية الرياضية لإدانة أعمال العنف التي تقوم بها جماعات يمينية متطرفة، خلال المظاهرات المناهضة للمهاجرين.

ونشرت الشرطة البريطانية، الآلاف من رجال الشرطة في مختلف أنحاء البلاد وهددت باعتقال المئات حال تكرار أعمال العنف التي وقعت في مطلع الأسبوع، عندما تمت محاصرة فنادق تؤوي طالبي اللجوء وأشعلوا النار في اثنين منها.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حثت الحكومة، الأندية الرياضية في بريطاني على دعوة الجماهير لإنهاء أعمال الشغب التي هزت البلاد، وإرسال رسالة لتعزيز تماسك المجتمع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلمت الصحيفة، أن ممثلين عن الحكومة قدموا طلبًا مباشرًا إلى رؤساء أندية كرة القدم والرجبي والكريكيت وخارجها في محاولة لإنهاء العنف، خلال اجتماع عبر تقنية "زوم" اليوم الأربعاء.

وفي هذا السياق، أكدت الحكومة على أن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ستنطلق بعد 10 أيام في أمان تام، مشيرة إلى أنه من غير المرجح تأجيل المباريات الافتتاحية، رغم الضغط الواقع على قوات الشرطة بسبب الإجراء الذي يقوده اليمين المتطرف.

كما تدرس الأندية حاليًا ما إذا كانت بحاجة إلى تعزيز قوات الأمن في المباريات، بينما تدعم رابطة الدوري الإنجليزي دعوة الحكومة، على الرغم من حرصها على عدم إشراك الأندية بشكل مباشر في القضايا السياسية.