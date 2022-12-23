حكم نهائي كأس العالم يرد على الانتقادات: هل كان يجب أن ألغي هدف مبابي أيضًا؟!

شيمون مارتشينياك يؤكد صحة قراراته!

أكد شيمون مارتشينياك حكم مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا والتي أقيمت قبل حوالي أسبوع من الآن في قطر على صحة قراراته في المباراة النهائية بعد الانتقادات التي تعرض لها.

جاء هذا حسب ما نقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" عن الحكم الذي تحدث عن هدف ليونيل ميسي الثاني في اللقاء والثالث للأرجنتين حيث طالب البعض أن يتم إلغاؤه بسبب وجود بعض نجوم المنتخب الأرجنتيني على أرض الملعب.

وقال مارتشينياك: "في فرنسا لم يتحدثوا عن تلك الصورة حيث يمكننا أن نرى سبعة من فريقهم داخل الملعب عندما سجل مبابي الهدف".

وأضاف: "ما هو تأثير هؤلاء الأشخاص الذين قاموا من على مقاعد البدلاء؟ هناك صحف كبيرة وبعض الأشخاص يبحثون فقط عن المشاكل".

وأكمل: "بعض الأصدقاء والحكام الكبار في فرنسا كتبوا لي وكان رد فعلهم رائعًا، هناك أيضًا بعض التهاني من بعض اللاعبين، مبابي قال إن التحكيم كان عظيمًا، كان من الواضح أننا قدمنا مستويات تناسب النهائي".

جدير بالذكر أن الحكم كان قد احتسب ثلاث ركلات جزاء خلال المباراة التي انتهت لصالح ميسي ورفاقه، واحدة للأرجنتين وثنائية لفرنسا.