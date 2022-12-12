حكم مواجهة إنجلترا وفرنسا المثير للجدل يقترب من نهائي كأس العالم!

ويلتون سامبايو قد يتولى عملية التحكيم في النهائي الكبير!

كشفت تقارير صحفية عن قرب الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو من تولي عملية تحكيم المباراة النهائية لكأس العالم يوم الأحد المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا تايمز"، والتي أكدت أن يعد أحد المرشحين بقوة من أجل تولي المسؤولية الخاصة بالمباراة النهائية.

وتُلعب المباراة النهائية بين الفائز من مواجهة الأرجنتين وكرواتيا والفائز من المواجهة الأخرى في نصف النهائي بين فرنسا والمغرب.

وكان سامبايو قد قام بتولي تحكيم المباراة الأخيرة لفرنسا أمام إنجلترا، واحتسب ركلتي جزاء للمنتخب الإنجليزي لكن بتدخل من تقنية الفيديو.

جدير بالذكر أن الحكم الإنجليزي أنطوني تايلور أيضًا هو أحد المرشحين لتولي تحكيم المباراة النهائية بعد خروج بلاده من البطولة.