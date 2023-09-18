حكم مباراة الاتحاد وأجمك يرفض تنفيذ عبد الرزاق حمد الله ركلة جزاء .. ماذا حدث؟

لقطة مثير في مباراة الاتحاد وأجمك

رفض حكم مباراة نادي الاتحاد أمام أجمك الأوزبكي، "تنفيذ" النجم المغربي عبد الرزاق حمد لله، "ركلة الجزاء" التي تحصل عليها العميد، في نهاية الشوط الأول.

الشوط الأول انتهى بتقدم الاتحاد على أجمك (3-0)، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة من عمر الشوط الأول، تم عرقلة حمد الله، داخل منطقة جزاء الفريق الأوزبكي؛ دون أن يحتسب الحكم، أي قرار.

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لكن.. غرفة تقنية الفيديو "فار"، قامت باستدعاء الحكم، الذي شاهد العرقلة بنفسه، محتسبًا "ركلة جزاء" للعميد الاتحادي في النهاية، ترجمها البرازيلي رومارينيو، بنجاح داخل الشباك، في الدقيقة 42.

المثير في الأمر، أن عبد الرزاق حمد الله، أراد تنفيذ "ركلة الجزاء" بنفسه؛ إلا أن الحكم رفض ذلك، وطلب منه مغادرة المستطيل الأخضر؛ بسبب دخول الجهاز الطبي للعميد إلى أرضية الملعب، لعلاجه.

وبمجرد خروجه من أرضية الملعب، لم يعد المهاجم المغربي مجددًا؛ حيث فضل البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، استبداله بزميله صالح العمري؛ بسبب الإصابة، على مستوى الكتف.