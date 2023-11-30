حكم قانوني رسمي.. وكلاء اللاعبين ينتصرون على "فيفا"

انتصار تاريخي وغير متوقع.

انتصر وكلاء اللاعبين في معركتهم القانونية التي جرت مؤخرًا والتي اختصموا فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نفسه.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد خرج تحالف وكلاء "CAA Base و Stellar و Wasserman" منتصرين ضد "فيفا" بعد أن حقق زملاؤهم في ألمانيا انتصارًا مماثلاً على الهيئة الحاكمة لكرة القدم في العالم في وقت سابق من هذا العام.

وواجه تحرك الفيفا لتقنين رسوم الوكلاء مقاومة من الوسطاء في جميع أنحاء أوروبا، مما أدى إلى معارك قانونية. كان الجانب الأكثر إثارة للجدل بالنسبة للوكلاء هو الحد الأقصى لرسوم الخدمة في المجال، والذي قالوا إنه يتجاوز النطاق التنظيمي للفيفا ويمكن أن يؤثر بشكل غير متناسب على الوكلاء الصغار.

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وهذا النصر القانوني له آثار أوسع نطاقاً، سيؤثر على جهود "فيفا" لتوحيد رسوم الوكلاء على مستوى العالم. ويتوافق هذا الحكم مع المخاوف من أن هذه الحدود قد تفضل الوكالات الأكبر حجما، مما قد يؤدي إلى تهميش الشركات الأصغر أو المستقلة وهذا قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص في اللعبة بشكل ما.

بعد صدور الحكم، أصدر اتحاد وكلاء كرة القدم الأوروبيين بيانًا جاء فيه: "لقد استمعنا اليوم إلى نتائج قضية وكلاء كرة القدم الإنجليزية في إجراءات التحكيم الخاصة بقواعد الإنجليزي. ويسعدنا أن نسمع أن المحكمة انحازت إلى الحكم".