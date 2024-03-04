ماتيو لاهوز يهاجم حكم مواجهة ريال مدريد وفالنسيا: "مغرور لا يعرف كرة القدم!"

أشعر بالقلق..

انتقد ماتيو لاهوز، الحكم الإسباني السابق، الأداء التحكيمي في مواجهة ريال مدريد وفالنسيا (2-2)، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وقال لاهوز، في تصريح لـ"Cadena Cope": "رغب الحكم في إطلاق صافرة النهاية بعد ركنية ريال مدريد، قبل تنفيذ عرضية إبراهيم دياز (التي سجل منها بيلينجهام هدف الفوز لكن بعد الصافرة!)، الأمر كان مروعًا، ونفس الشيء حدث في الشوط الأول أيضًا".

وأوضح أن "الحكام يتخذون قراراتهم وهم يفكرون في ضوء اجتماعات اللجنة الفنية للحكام، أكثر من نظرهم إلى كرة القدم، إذا واصلنا هكذا فسنلحق الكثير من الضرر بكرة القدم".

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وواصل: "علينا جميعًا أن نكون على أرضية واحدة، خطأ (مانزانو) بالنسبة لي كان منهجيًا بشكل واضح، بالنسبة لي هو جهل بكرة القدم".

وختم: "أشعر بالقلق من أن الحكم الذي يتمتع بخبرة 11 عامًا وسيمثل إسبانيا في يورو 2024 يرتكب مثل هذا الخطأ الفادح، هناك الكثير من الغرور".