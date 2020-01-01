حكام أجانب للمباريات الأخيرة في الجولة الـ17 بالدوري السعودي

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم التحكيم التي ستدير مباريات اليوم الأخير

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم التحكيم التي ستدير مباريات اليوم الأخير من الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الجولة الجديدة بالدوري السعودي بدأت مساء أمس الأول بـ 3 مباريات، أولها سيكون لقاء ضمك والعدالة, بالإضافة إلى لقاء التعاون والاتحاد في بريدة، والهلال والرائد في الرياض.

وخلال اليوم الثاني من نفس الجولة أقيمت مباراتين، جمعت الأولى بين النصر والفتح، والمباراة الأخرى بين الأهلي والاتفاق.

المزيد من الفرق

ويشهد اليوم ثلاثة مباريات، الاولى بين أبها والوحدة، ويستقبل الحزم نادي الفيحاء، بينما يستقبل الفيصلي نادي الشباب في آخر المباريات.

الهلال يتحرك لإيجاد بديل للثلاثي المحترف

وبحسب ما أعلن الحساب الرسمي للاتحاد السعودي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فأن أطقم مباريات اليوم سيكون كما يلي ..

أبها والوحدة

أنطونيو نوبر - حكم ساحة

تياغو لاندرو - مساعد أول

بيدرو مارتينيز - مساعد ثاني

خالد الطريس - حكم رابع

برونو بايكساو - حكم فيديو

فيصل القحطاني - مساعد حكم فيديو

الحزم والفيحاء

تاسوس سيديروبولوس - حكم ساحة

بوليكنورويس كوستاراس - مساعد أول

ديميترياديس لازاروس - مساعد ثاني

فيصل البلوي - حكم رابع

استيفان كوفاكس - حكم فيديو

عمر الجمل - مساعد حكم فيديو

الفيصلي والشباب

دينيس هيجلر - حكم ساحة

باس فان دونجين - مساعد أول

دون فرين - مساعد ثاني

شكري الحنفوش - حكم رابع

إدوين فان دي غراف - حكم فيديو

أحمد الرميخاني - مساعد حكم فيديو