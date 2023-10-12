حقيقة رحيل فوفانا .. قرار حاسم من النصر في مستقبل "جميع أجانبه"

نادي النصر يحسم مستقبل جميع أجانب الفريق الأول لكرة القدم

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جدل كبير أثير خلال الساعات القليلة الماضية؛ بشأن تغييرات محتملة في صفوف "أجانب" الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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النصر يضم 8 محترفين أجانب في صفوفه، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ وهم: "الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وأوتافيو مونتيرو، البرازيلي أندرسون تاليسكا ومواطنه أليكس تيليس، الإسباني إيمريك لابورت، الإيفواري سيكو فوفانا، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني".

وفي هذا السياق.. نفى الإعلامي الرياضي علي الحربي، استغناء الإدارة النصراوية، عن أي لاعب أجنبي، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

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الحربي أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، استمرار جميع أجانب الفريق الأول بنادي النصر، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن الأمر الوحيد المرتقب، في الميركاتو الشتوي القادم؛ هو الإعلان عن تجديد عقد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول، حتى عام 2027.

جدير بالذكر أن أنباء ترددت بشأن استغناء النصر، عن فوفانا في يناير القادم، مع غموض بشأن مستقبل الظهير البرازيلي أليكس تيليس.

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