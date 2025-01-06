الكشف عن حقيقة تقرير الاتحاد الإسباني الذي يساعد برشلونة في أزمة أولمو وفيكتور!

ما حقيقة تقرير الاتحاد الإسباني؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن حقيقة وجود تقرير قد أعده الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد يساعد برشلونة، في أزمة تسجيل الثنائي داني أولمو، وباو فيكتور، بعد خروجهما من قائمة الفريق الكتالوني.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن برشلونة، سيقدم صباح يوم غد الثلاثاء إلى المجلس الرياضي الأعلى، تقريرًا قد أعده الاتحاد الإسباني، يمنح الضوء الأخضر لتسجيل الثنائي، بأن اللائحة الحالية للاتحاد من المقرر تعديلها في يونيو المقبل.

ومن جانبها نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا نفت فيه أن الاتحاد الإسباني، قد أعد مثل هذا التقرير، خلال الاجتماع الأخير، والذي كان محوره هو الحدث عن دراسة اللوائح لبحث إمكانية إجراء أي تعديلات تتماشى مع التشريعات الإسبانية، بشكل عام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب خبراء قانونيون فإن تعديل أي لوائح أثناء سير المسابقات يعتبر أمر غير وراد على الإطلاق، لأنه سيفتح الباب أمام وضع قانوني معقد يصعب التعامل معه.

وأشار التقرير إلى عدم وجود أي مؤشرات أن برشلونة، سيحصل على دعم من المجلس الرياضي الأعلى، لذا ستتجه إدارة الفريق الكتالوني، إلى المحاكم العادية لطلب إجراء احترازي، وهذا لم يحدث قبل عشرة أيام على الأقل.