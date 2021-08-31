حقيقة انتقال حسام عوار إلى ريال مدريد

اللاعب يحسم مصيره بشكل نهائي

انتشرت العديد من الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية، حول تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع لاعب الوسط الفرنسي حسام عوار.

نجم وسط ليون برز كأحد أهم المواهب الأوروبية مؤخرًا، ولكن مستواه تراجع بشكل كبير خلال الموسم الماضي.

ومع ذلك ظهرت العديد من التكهنات حول اهتمام آرسنال وريال مدريد وتوتنهام بالحصول على خدماته خلال هذا الصيف.

ليون كان منفتحًا للتخلي عن اللاعب في الميركاتو الحالي، في صفقة على سبيل الإعارة مع إجبارية الشراء وفقًا للتقارير الفرنسية.

ولكن موقع "TheAthletic" الإنجليزي أكد أن اللاعب سيبقى مع ليون هذا الموسم ولن يرحل عن صفوف النادي.

ويأتي ذلك بعد ما أشيع حول اهتمام المدرب كارلو أنشيلوتي بالتوقيع مع اللاعب، لتدعيم خط وسطه بسبب رحيل مارتين أوديجارد وإصابة داني سيبايوس.

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ويبدو أن المدرب كارلو أنشيلوتي قرر الاكتفاء بصفقة إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي، ليكون التعزيز الوحيد له هذا الصيف بعد اقتراب فشل صفقة كيليان مبابي.

يذكر أن عوار البالغ من العمر 23 سنة شارك في 4 مباريات مع ليون بالدوري الفرنسي هذا الموسم وقام بتمريرة حاسمة واحدة.