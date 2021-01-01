حقيقة إنتقال فينيسوس جونيور إلى باريس سان جيرمان

هل تجدد إهتمام باريس سان جيرمان بفينيسوس أو أن ريال مدريد هو من يسعى للإستغناء عنه؟

للمرّة الأولى منذ الصيف الفائت تعود أخبار إهتمام باريس سان جيرمان بلاعب ريال مدريد فينيسوس جونيور ضمن صفقة تبادلية تشمل رحيل كيليان مبابي إلى العاصمة الإسبانية.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب نفسه يريد الرحيل عن مدريد تزامناً مع حملة من الإعلام المدريدي حول مستواه التهديفي.

لكن في تحديث جديد على الأخبار المتداولة كشف الإعلامي الإسباني خوزيه سانشيز أن النادي الباريسي "لم يتواصل مع اللاعب شخصياً ولا مع محيطه بهدف التعاقد معه"،

وذهب سانشيز بتصريحاته بعيداً حد الكشف عن أن اللاعب دخل في مجال العقارات في مدريد ولا ينوي مغادرة المدينة قريباً.

إلى ذلك أشارت صحيفة الماركا الإسبانية إلى أن نادي ريال مدريد "ينوي التعاقد مع كل من كيليان مبابي وإيرلينج هالاند سوياً الصيف المقبل ويحاول التخلّص من أسماء كبيرة في النادي لتحصيل أموال الصفقتين بالإضافة الى توفير الأجور".

وفي هذا الصدد قد تكون الأسماء الراحلة عن ريال مدريد هي كل من إيدين هازارد - إيسكو - مارسيلو بسبب أجره المُرتفع بالإضافة إلى إحتمال تفكير ريال مدريد ببيع فينيسوس جونيور عكس رغبته.

يُذكر أن قيمة فينيسوس السوقيّة إنخفضت هذا الموسم من 75 مليون يورو إلى 40 مليون يورو.